VIDEO: Druhé dítě jsme plánovali, říká těhotná Verešová

Slovenská modelka je zářným příkladem, že i vytížené maminky mohou zůstat krásné. I když jí samotné těhotenství sluší, důležitá je i péče o pleť. "Každá žena ví, že i kosmetika dělá své divy," přiznává.

VIDEO: Těhotná Verešová je tváří nové kosmetiky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sama ovšem měla léta problém najít vyhovující kosmetiku pro svou pleť, proto používala prakticky jen modrou indulonu. "Je to tradice v naší rodině, všichni se jí krémujeme," směje se. "Je to totiž jeden z mála hypoalergenních krémů šetrných k pleti, ale na druhou stranu neobsahuje žádné výživné látky ani vitaminy, které by pleti významně pomohly," dodala zasvěceně.

Těhotenství se ozývá

Verešová druhé dítě s manželem Danielem Volopichem plánovala, ale prý ji oproti prvnímu malinko trápí. "Když jsem čekala Vanessku, ani jsem o těhotenství nevěděla, teď trošku hůř snáším cesty autem. Velice jsme zvažovali, jak rychle mít další dítě, a příjde nám ideální mít děti brzy po sobě. Podařolo se to naporvé, tak jsme šťastní," svěřila iDNES.cz.

Chtějí totiž, aby měla dcera co nejdřív parťáka na hraní. "Mám starší sestru a vždy jsme byly parťačky a ve všem si radily, ale je starší o pět let, tak jsme se v době dospívání trochu vzdálily, a proto myslím, že by děti neměly mít vetší věkový rozdíl," vysvětluje.

Jestli dcerce nadělí bratříčka nebo sestřičku, jim je docela jedno. "Klidně chlapečka, to by byla nová zkušenost, ale protože já mám se sestrou skvělý vztah, přála bych takový i Vanessce, takže je to opravdu jedno, hlavně aby miminko bylo zdravé," uzavírá Andrea Verešová.