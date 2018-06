VIDEO: Dominik Hašek ukázal dceru i exotické tetování

"Tohle tetování je jen dočasně speciálně pro toto focení, kde znázorňuju tatíka mé dcery Dominiky alias Pipi Punčochaté," vysvětlil slavný hokejový brankář.

Záběry vznikaly u rybníka ve středočeské Vyžlovce, kterou proslavily místní obyvatelky poté, co se nechaly nafotit nahé do kalendáře, aby získaly peníze potřebné pro vybudování hřiště.

Dominik a Dominika Haškovi a focení pro projekt Celé Česko čte dětem

"Je to náročné," říkají k focení Dominik a Dominika Haškovi. Pokud se dcera slavného sportovce alespoň na chvíli pohrávala s myšlenkou, že by byla modelka, po tomto odpoledni ji to zřejmě přešlo. "Hrozně z toho bolí záda," směje se. Není divu, coby Pipi Punčochatá dostala na hlavu objemné vlasy, které ji omezovaly v pohybu a jen těžko procházela dveřmi.

Oba byli středem pozornosti a někteří si přišli Haška vyfotografovat, celá kampaň totiž vznikala za plného provozu, kdy rybník okupovali návštěvníci. Některé z nich museli organizátoři odhánět, neboť zasahovali do záběrů.

Tetování si žádá preciznost

Dominik Hašek s dcerou jsou poslední dvojicí, která doplnila projekt Celé Česko čte dětem a kalendář pro rok 2010. V pohádkových rolích se kromě nich objeví i Ivana Chýlková coby Sněhová královna a syn Jáchym jako Kay, Martin Dejdar jako Kocour v botách s dětmi či Aneta Langerová jako Červená karkulka.