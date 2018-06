VIDEO: Dobrodruh Bém předvedl na motorce riskantní salto vzad

"Z okolí jsem slyšel hlasy, že se pan Bém zbláznil, když chce něco takového podstoupit. Že mu asi nedochází, do čeho jde. Přeci jenom jsme si necvrnkali kuličky, byl to extrémní výkon a klobou dolů, jak to zvládal. Byl vyrovnaný, věřil mi, já jemu a jsem moc rád, že to dobře dopadlo," řekl iDNES.cz osmnáctiletý Pilát, který první motorku osedlal už ve svých čtyřech letech.

"S nápadem přišel můj kamarád. Pochopitelně jsem ho vyhnal. Druhý den doplnil, že všichni ti blázniví kluci budou nejenom skákat salta, ale také se nebudou měsíc holit jako součást charitativního projektu, jehož smyslem je získat finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty. Tak to mě zaujalo. Řekl jsem, že si to chci někde vyzkoušet. Tak jsme se přestali holit a začali s Petrem Pilátem trénovat," řekl iDNES.cz pražský primátor.

Tandem Primátor Pavel Bém Petr Pilát, který řídil motorku s Pavlem Bémem

Z toho, jak celé vystoupení dopadne, měl obavy především Pilát. Na trénink prý nebylo moc času a nevydařený skok by si vyčítal.

"S přípravou to bylo trochu složitější, protože pan Bém je hodně zaneprázdněný. Myslím, že je to tak měsíc zpátky, co měl jedno nedělní odpoledne trochu čas, tak se dostavil do parku v Čerčanech, kde trénuju a zkusili jsme to asi pětkrát. Všechny pokusy byly excelentní, žádná krize," dodal Pilát.

Spokojený je i Bém. "Samotný skok byl sice trošku adrenalin, ale já jsem spíše na ty "kyslíkové dluhy" ve vysokých nadmořských výškách. Každopádně, Petr je bourák, je opravdu skvělý. Salta tohoto typu jsou pro mě daleko příjemnější než salta v politice. Ty rád nemám. Za jedno z nejhorších politických salt "mortale" považuji přemet Miroslava Kalouska při vyjednávání s komunisty v roce 2006. A podívejte, jak mile se na nás TOP 09 tváří dnes. Než toto, tak si klidně skočím ještě jednou," vzkázal politik z ODS.

Kotel zvaný FMX Gladiator Games zaplnilo v Praze 28 tisíc lidí.

