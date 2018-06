VIDEO: Den s miss Smatanovou nabídl i promenádu v plavkách

Lucie Smatanová skončila na posledním ročníku Miss České republiky na druhém místě a vedle vítězky Anety Vignerové a bronzové Hany Věrné je tak jedna z těch, která uzavírá dlouholetou historii tradiční soutěže. Její nová šéfka Michaela Maláčová si totiž ponechala pouze značku založenou před pěti lety Česká Miss.

Půvabná Lucie bude již brzy reprezentovat Česko na Miss International, do Šanghaje odletí přesně 20. října. Jelikož se ale kvůli práci v cizině bude vracet domů až v polovině příštího měsíce, s přípravami na světovou soutěž začala hned, a rovnou s kamerou iDNES.cz v zádech.

10:00 Salon Sára, Barrandov

Právě sem chodí Lucie pravidelně na speciální zpevňovací přístroj, který odbourává celulitidu. "Když mám focení a přehlídky, tak chodím i dvakrát týdně - je to místo posilovny. Jinak mi stačí tak jednou za měsíc jako udržovačka." Do salónu chodí i na kosmetiku a manikůru, ale na to tento den nebyl čas. Určitě to ale stihne těsně před soutěží," vysvětlila.

12:00 Kadeřnictví Frank Provost, Na Příkopech

Bez oslnivého účesu se žádná modelka neobejde, a o to víc experimentuje. Před naším štábem si vlasy nechala zastřihnout víc, než kdykoliv předtím. A to hlavně proto, že do soutěže to už nestihne. Na soutěži si mimochodem bude muset jak účes tak make-up dělat sama, proto se snaží předpřipravit jak se dá. Nakoupeny má už i umělé řasy a uvažuje i o připínacích příčescích.

14:30 První zkouška šatů

Do Číny si Lucie od návrhářky Veroniky Benešové poveze hned čtvery šaty. Troje, včetně národního kroje, šije přímo pro modelku, jedny černé pro doprovodnou společenskou příležitost jí jen upraví už z ušité kolekce. Sebou si veze i troje podobné plavky a až na místě se rozhodne ve kterých bude naši republiku reprezentovat. Na přání si Lucie nechává dělat fuchsiové šaty na závěrečné finále, ostatní návrhy nechala na návrhářce. Nadšená je hlavně z nápadu na "národní kroj" - šaty vypadají jako česká vlajka, mají vlečku ve tvaru erbu se zlatým lvem, který symbolizuje národní znak. "Tuto návrhářku jsem objevila nedávno a protože se mi líbila její kolekce, oslovila jsem jí na spolupráci," objasnila Smatanová.

16:00 Návštěva v klinice International Dental Care

Poslední zastávkou během společného dne s Lucií Smatanovou byla dentální klinika. Tady je Lucie stálou zákaznicí, protože je na hygienu pedant. "Zuby si čistím několikrát denně podle potřeby, a dvakrát třikrát do roka chodím na zubní hygienu," uvedla a objasnila, proč je její chrup zářivě bílý. Původně si chtěla nechat na soutěž zuby vybělit, ale pak si to rozmyslela. Nechce mít stejně "dokonalý" hollywoodský úsměv jako jiné soutěžící.