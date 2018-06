VIDEO: Den s Eliškou Bučkovou: liposukce, kadeřník a poker

Ačkoli se Eliška Bučková zdá mnohým příliš hubená a dokonce ji podezírají z anorexie, svůj den začala zeštíhlovací kůrou. Díky liposukci 3. generace zhubla před časem dvě konfekční velikosti a chodit na ni nepřestala. Dokonce si přidala ještě vacupress. "Je to vlastně z toho důvodu, že se mi nechce cvičit a vždycky, když se najím, když si dám nějaký ten řízek, tak si řeknu, že bych mohla zajít do salonu, nechat si to trochu upravit," prozradila Bučková.

Narážkám na anorexii se jen směje. Prý moc ráda jí a žádnou poruchou příjmu potravy rozhodně netrpí. Nejvíc miluje grilované kalamáry nebo chobotnici, dokáže ale spořádat i šťavnatý steak. Se svou postavou je spokojená a nepřipadá si vychrtlá. "Když jsem byla v Miláně, říkali mi 'Don't change', ať neměním svoje tělo, že je úplně perfektní," řekla modelka.

Kvůli práci musela změnit i barvu vlasů, takže její den pokračoval u kadeřníka. Agentura Bučkové tmavé vlasy neschválila a modelce to ani nevadí. "Myslím, že ve světlejších vlasech vypadám jemněji a nebudím takový respekt," prohlásila.

Den v salonu zakončila kosmetikou a po návštěvě sushi baru, kde si pochutnala na lososovém sashimi, si šla zahrát poker.

Ne že by Eliška Bučková byla nějaká hazardní hráčka, ale účastní se Celebrity poker tour spolu s dalšími modelkami. "Kromě toho, že jsme tu zkrášlovadla, můžeme i vyhrát." Sama se do finále turnaje už několikrát dostala. V takovém případě může její den končit i ve čtyři ráno, takže není divu, že si dny volna nejradši užívá lenošením doma s přítelem.