VIDEO: Definitivní rozchod: Světlana Zárubová jede s novým přítelem k moři

"Dovolenou mám před sebou, poprvé pojedeme se synem a mým novým přítelem k moři. Nechci o něm nic bližšího vyprávět. Je to moje vlastně už starší láska, ale teprve teď se to dostalo ven. Jsem zvědavá na naši první dovolenou. Doufám, že na Krétě bude už jen krásné počasí. Zatím si prázdniny užívám se synem v Česku, také jsme byli u rodičů. A pak vysílám Zprávy," vypočítala Světlana vše, co ji zaměstnává.

Už podruhé ji zlákali na motýly

Je tváří Primy a také její úspěšnou moderátorkou. Proto také byla pozvána na letní party této televize s mottem "mávněte s námi motýlími křídly" na luxusní loď Golfyacht na pražském Rohanském ostrově.



"Na motýlí party jsem se ráda nechala zlákat a protože jsem ji měla uvádět, tak mi Prima pořídila pro tuto příležitost letní šaty s motivy motýlů od Beaty Rajské. Šaty se povedly, jsou vzdušné, nádherné, zato počasí se nepovedlo. Lilo jako z konve a ještě vanul docela studený vítr, zkrátka v životě nemusí být všechno tak, jak by mělo být,"svěřila se moderátorka v lehkých šatech plných motýlů. A přiznala, že na motýly už byla jednou v životě pozvána.

"Když mi bylo šestnáct, tak jsem byla na letním táboře. S kamarádkou jsme pomáhaly v kuchyni. Tam byl jeden vedoucí, který nás pořád lákal, abychom se k němu přišly podívat na sbírku motýlů. Tak jsme opravdu jednou přišly a divily se - měl velkou sbírku motýlů, ale plechových, vytvořených z různých plechových konzerv. Od té doby mě už žádný muž k sobě na motýly nelákal," litovala se smíchem Zárubová.