VIDEO: Nizozemská dívčí skupina se snaží zpívat při orgasmu

Zpěvačky skupiny Adam přišly na dobrý způsob, jak po celém světě proslavit svůj singl Go To Go. Tři zpěvačky z pětičlenné skupiny se nechaly natáčet při zpívání, zatímco je kolegyně mimo záběr pomocí vibrátoru přiváděla k vyvrcholení.

Ačkoli nápad není už tak originální, málokteré neznámé skupině se podaří, aby se se svou písní dostala do médií po celém světě. Počet zhlédnutí na YouTube je už přes 300 tisíc a raketově stoupá.

První s tímto nápadem byl ale loni fotograf Clayton Cubbit, který svůj umělecký projekt nazval Hysterická literatura a zaznamenal v něm orgasmus několika čtenářek.