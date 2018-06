VIDEO: DaeMen se vyhecovali v rádiu a ukázali, jak vyhráli Talent

"To, co jste viděli v televizi, není to, co vidíme my ve studiu," představoval Zdeňka Moravce a Petra Horníčka moderátor Honza Daněk, kterému trvalo jen pět minut, než pány přesvědčil, aby se svlékli a svým vystoupením a nahými těly tak potěšili příznivce.

"Bylo mi jasné, že to je strašná dřina. Když jsem viděl to obrovské úsilí jen při tom jednom předvedeném cviku, pochopil jsem, že vítězství v Česko Slovensko má talent je zasloužené. Tohle je prostě regulérní makačka a ti kluci to mají vydřené," řekl iDNES.cz Daněk, který si díky své profesi mohl vystoupení silových akrobatů prohlédnout zblízka.

DaeMen jsou historicky prvními vítězi české verze mezinárodní soutěže hledající talenty. Za svůj talent sklidili nejen velký obdiv, ale i slušnou výhru - 2,5 milionu korun a angažmá v Las Vegas, které jim může otevřít cestu do světového zábavního průmyslu.

"Silová akrobacie je spíš divadelní téma, jinak ve sportovním podání se to jmenuje akrobatická gymnastika, což my neděláme," objasnili DaeMen, do jaké kategorie spadá právě jejich vystoupení.

Pánové v rozhovoru pro Impuls uvedli, že si nyní dopřejí zasloužený odpočinek. S partnerkami prožijí Vánoce v klidu a pohodě, a především si pochutnají na cukroví, které milují. "Pojedu na hory, těším se na rohlíčky a vosí hnízda," uvedl Petr, kterému pohotově skočil do řeči Zdeněk. "Strávíme svátky tréninkem, Péťa ještě neví, že nikam nepojede," dodali se smíchem DaeMen, kteří se díky lásce k novému koníčku stali i dobrými přáteli.