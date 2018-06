VIDEO: Cruise proměnil ulici v Praze v průvod, sesypaly se na něj děti

11:27 , aktualizováno 11:27

Hollywoodský herec Tom Cruise, který v Praze natáčí scény do Mission: Impossible IV, se znovu postaral o rozruch. Poté, co se objevil poblíž další lokace v centru metropole, se na něj sesypaly davy fanoušků, především dětí, které chodí do nedaleké školy. Slavný herec ochotně rozdával podpisy a na kameru iDNES.cz prozradil, jak se mu v Česku točí.