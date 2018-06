VIDEO: Číňan utáhne auto svým břichem

Wu svou netradiční dovednost předvádí už tři roky. Bez lepidla mu na břiše drží duté předměty tak, že je nikdo nedokáže sundat.

Vytvořil si proto kovovou mísu s okem, k němuž je přivázáno lano. Na něm dokáže zvedat předměty. Nejdřív zkoušel jen menší věci, pak zátěž postupně zvětšoval, až se dostal až k autu.

"To je poprvé, co táhnu auto. Nikdy předtím jsem to nezkoušel. Vždy jsem tahal jen malé věci," řekl Wu deníku Daily Telegraph před úspěšným pokusem.

Svým břichem utáhl auto zatížené dvanácti lidmi na vzdálenost 20 metrů. Celkem táhl 2,2 tuny.

"Mým snem je tvrdě na sobě pracovat, takže se jednoho dne zapíšu do Guinnessovy knihy rekordů," dodal.