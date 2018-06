VIDEO: Chinaski ovládli věznici na Pankráci, zpívali zločincům

Vystupování hudebníků v nápravných zařízeních má dlouhou tradici. V 60. letech minulého století uspořádal dva slavné koncerty ve známé americké věznici Folsom zpěvák Johnny Cash. Hudba pronikla i do vězení v České republice. Mimo jiné do Vinařic na Kladensku, kde se představila dvojice Bobr & Motýl, nebo do plzeňské věznice Bory, kde zazpívala písničkářka Eva Henychová.