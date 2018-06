VIDEO: Celebrity při soutěži padaly jako hrušky, podívejte se

V adrenalinové show Wipeout Souboj národů proti sobě nastoupily čtyři týmy z různých zemí Evropy. Jeden sestavily i známé české a slovenské osobnosti.

Muzikanti, herci i modelky si vyzkoušeli opičí dráhy s nebezpečnými nástrahami.

"Do čeho jdu, jsem zjistila až po nějaké době, když jsem viděla záběry ze soutěže. Stejně by mě to neodradilo. Stává se mi celkem často, že se do něčeho odvážně, optimisticky, zbrkle vrhnu, a pak se divím, zdánlivě poučím a lížu si rány,“ řekla herečka ze seriálu Ulice Jana Sováková.

Někteří trpěli, jiní si pády užívali. Kapitán týmu herec Maroš Kramár, který nejprve nastoupil s nafukovacími křidélky, se dětsky radoval z každé zvládnuté disciplíny.

"Nejtěžší pro mě byly okamžiky, kdy mi došlo, že se můžu nepěkně zranit,“ popsal herec Martin Trnavský.

K zraněním a zdravotním problémům dokonce skutečně došlo. Český herec Ondřej Brzobohatý si hned první den narazil palec. Slovenský zpěvák Tomáš Bezdeda měl podle serveru Pluska.sk během pobytu v Argentíně střevní problémy, kvůli kterým shodil nějaké to kilo. Prochladnutí se prý nevyhnulo téměř nikomu. Slovenská Playmate Jana Mináriková brala dokonce antibiotika a během jedné disciplíny zkolabovala.

Československá sestava byla tak proti týmům z Běloruska, Polska a Ukrajiny, které zastupovali hlavně vrcholoví sportovci, lehce oslabená.

Jak se s tím vypořádala, uvidíte ve středu večer na televizi Nova.