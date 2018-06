VIDEO: Bude vás svědit i p..el, sťal věštec volajícího a v televizi skončil

"Nevíte, proč mě tak svěděj koule? Fetoval jsem nějaký s...ky v jednom podniku," zaznělo z úst volajícího, který svůj dotaz zřejmě nemyslel zcela vážně a spíš se snažil zesměšnit věštce.

"To vám rád odpovím. Protože jste fetoval nějaký s...ky v nějakém podniku," odpověděl Brázda a pokračoval ve stejně tvrdém tónu, který nasadil volající. "A svědí vás i lymfatické žlázy a žlázy všeobecně, protože máte z toho fetování málo jódu. Myslím, že se trochu blokujete a jste trochu mimo reálný svět. Máte naraženou kostrč, takže si myslím, že vás za chvíli bude svědit i p..el, protože nemáte dostatek energie v tlustém střevě. To si zevnitř nepoškrábete...," dodal a postaral se o to, že se video s jeho reakcí stalo okamžitým hitem internetu.

Reakce TV Barrandov, která pořad EZO TV vysílá na základě licenčních dohod, nenechala na sebe dlouho čekat. S věštcem Stanislavem Brázdou, který na obrazovce působí již řadu let, se rozloučila. "Učinili jsme kroky, které vedly k tomu, aby se podobná situace neopakovala," řekl iDNES.cz zástupce televize Janis Sidovský.

Stanislavu Brázdovi se redakce iDNES.cz nedovolala, jeho telefon byl vypnutý. V deníku Aha! uvedl, že svou reakci nepovažuje za urážlivou. Naopak ji vnímá jako záminku pro produkci, která se ho potřebovala zbavit. "Nehroutím se z toho," dodal.

Televize si ve finále může oddechnout, jelikož vulgarismy zazněly na obrazovce v době mezi 22. a 6. hodinou ranní. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání je svým způsobem toleruje. Doslova v něm stojí, že televize nesmí do programů zařazovat pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné.

V tomto případě by televizi nehrozily ani žádné sankce. "Pokud by došlo k pochybení, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za tyto přestupky pokutu neuděluje. Pouze může televizi zaslat upozornění," uvedla pro iDNES.cz vedoucí Odboru analýz televizního vysílání Vilma Hušková.

Spisovatelka Irena Obermannová a kartářka Marcela Košanová

I když je celý výstup televizního věštce poněkud šokující, diskuse o tom, zda se zachoval profesionálně, se ale různí. Brázdova kolegyně Marcela Košanová, jež je známou kartářkou a profesionální čarodějnicí, se domnívá, že se dostal za hranici, nicméně se s nečekanou situací vypořádal dobře.

"Stanislav Brázda je profesionál, který své práci rozumí a na rozdíl od některých věštců neplácá bláboly. Jeho vystoupení nebylo tak drastické, měl ho ale zkrátit. Ale vím, že po bitvě je každý generál. Bylo to ostré, ale byla to odpověď všem, kteří si libují ve vulgarismech. Svět anonymity dodává odvahu každému," doplňuje Košanová, která na obrazovce TV Barrandov rovněž věští.

Byla reakce věštce adekvátní situaci?