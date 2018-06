VIDEO: Britové chystají cyklistické závody v bazénu

Na netradiční cyklistický závod je potřeba neoprén, potápěčské brýle a absolvování potápěčského kurzu. Pak už jen stačí nasednout na kolo a šlápnout do pedálů. Výhled ze sedla je sice trochu fádní, ale pot nestéká do očí a odpor vody dává jezdcům pořádně zabrat.

"Nejdřív musíte přijít na to, jak si na kolo sednout. Když se dostanete do správné pozice, je to naprosto úžasné. Je to větší dřina než jste si mysleli a potřebujete k tomu potápěčské zkušenosti," řekla potápěčka Vicki Clarke, která už na londýnské novince procvičila své svaly.

Ředitel školy Nick Mobley se těší, až se potápěči poprvé utkají na podvodním kole. Vyhraje ten, který ujede jednu míli v nejkratším čase. Kdo se chce závodu 21. března zúčastnit, musí zaplatit startovné v přepočtu asi 3 tisíce korun. Všechny vybrané peníze půjdou na charitu.

Během závodu budou jezdci sledováni zkušenými záchranáři. Kromě času budou závodníci posuzováni i podle toho, kolik vzduchu během jízdy spotřebovali. Vyhrát tak může i pomalejší cyklista, pokud bude jeho lahev plnější.