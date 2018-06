VIDEO: Bolí to jako prase, všechno se se.., mluví otevřeně Bartošová

"Co já vím, co mě čeká," zoufá si Iveta Bartošová při dotazu na budoucnost a další plány. "To byl jeden průšvih za druhým. Jak se to říká? Když se všechno se.., tak se všechno se..," pokouší se nazvat věci pravými jmény.

Jeden profesní přešlap za druhým, podlomená psychika, utlumující léky, spekulace o občasném pití alkoholu, odebrání nezletilého syna, zranění ruky, zásah zdravotníků v jejím domě, veřejný posměch kamkoliv přijde. Na jednoho člověka je toho až přespříliš.

Iveta Bartošová se synem Arturem

"V prvé řadě je potřeba dát Ivetě klid z mediálního hlediska, protože každý člověk může padnout, může udělat spoustu chyb, ale je potřeba mu tu šanci dát. Tím, že do toho člověka budu stále kopat a hledat jenom chyby, tím mu rozhodně nepomůžu," zastává se zasvěceně zpěvačky její nový partner a osobní strážce Josef Rychtář.

"Bude to chvíli trvat, aby se psychika narušená mediálním tlakem srovnala, ale Iveta to zvládne," věří partnerce a ve finále i sobě Rychtář.

K psychickým problémům, kterým zpěvačka čelí a o kterých nikdy nemluví ráda, se nyní přidaly i fyzické komplikace. Zranění si přivodila po pádu ze schodů ve vile svého partnera. Zlomený krček v rameni si údajně vyžádá několik zákroků i dlouhou rekonvalescenci.

"Kamarádi, přátelé a nejbližší mi říkají: Nebreč. V novinách píší, jak zase kňučím. Bolí to ale jako prase, v noci nemůžu spát. Budou ještě dvě tři operace, musím vydržet půl roku, ne-li rok. Snažím se odpočívat, což je pro mě, hyperaktiva, katastrofa," přiznává Iveta Bartošová.