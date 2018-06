VIDEO: Bílá křtila bílými jahodami, Gott zpíval na kameru iDNES.cz

"Šedesátá léta přinesla nádhernou muziku a jiní producenti-rodiče zase Lucii Bílou," vysekl poklonu své kolegyni Karel Gott, jinak také kmotr desky, na níž nechybí ani hudební návrat právě do šedesátých let, ve kterých Gott prorazil.

Obal nové desky představuje Lucii Bílou jako něžnou a vyrovnanou ženu. Vše je navíc zvýrazněno silným líčením, který zpěvačka oslňovala i na samotném křtu.

Recenze nové desky lucie bílé Na albu coververzí Bang! Bang! řádí a zároveň si zachovává důstojnost

"Mám vizážistku, která je fantastická a díky které ten obal vypadá fantasticky. Je to Helena Dostálová, se kterou jsem jedenáct let. A deset let dělám i s Janou Kapounovou, což je stylista," vysvětlila Lucie Bílá.

Nahrávka Bang! Bang! s texty zejména Gabriely Osvaldové navazuje na úspěšné Hvězdy jako hvězdy s coververzemi známých písní.

"Repertoár z alba Hvězdy jako hvězdy mám dodnes hrozně ráda, proto jsem znovu vydala desku s hity, které jsou již vyzkoušené," řekla Bílá ČTK.

Ke správné oslavě patří i dary, a tak se zpěvačka mohla radovat z obrazu Carmen či z bílých jahod, které byly v koši s exotickým ovocem.

Lucie Bílá a obraz Carmen Lucie Bílá ukazuje bílé jahody

Lucie Bílá, která jedenáctkrát zvítězila v anketě Český slavík, má za sebou 24 let sólové kariéry. Poslední řadovou desku Woman, na které se podílela osvědčená dvojice Gabriela Osvaldová a Ondřej Soukup, vydala v roce 2007.

Alba Woman se prodalo přes 25 tisíc nosičů. Nyní Bílá s úspěchem vystupuje v Hudebním divadle Karlín v titulní roli muzikálu Carmen.