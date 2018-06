VIDEO: Zběh Víta Bárty k levici? Pak jedině rozvod, říká Klasnová

Byť se Vít Bárta a Kateřina Klasnová v projektu kalendářních imitací slavných filmových postav neobjevili, o proměny v letošním roce nouzi neměli. Coby politici, s vlastními vzestupy a pády, si prý užili až až.

"Celostátní politika je něco nezapomenutelného," přiznala poslankyně Kateřina Klasnová. "Přerod z bysnysmena na politika je přerod, o kterém řada evolučních teoretiků říká, že je to nemožný přerod. Bohužel si za poslední rok zkouším, že evolucionisté mají pravdu," doplnil manželku exministr a lídr Věcí Veřejných Vít Bárta.

Za světlý bod angažovanosti ve vysoké politice považují loňsky sňatek, kterým zpečetili devítileté soužití. "Je to bezesporu hmatatelný bod," vtipkoval Bárta. "Nedovedu si představit, že bych tento rok přežil bez Kačenky," dodal.

"Jsme sice partnery v práci i životě, ale zvládáme to se ctí. Občas se samozřejmě pohádáme, ale snažíme si být oporou," vnesla světlo do rodinných záležitostí Klasnová, podle níž by manželství ohrozilo snad jen zběhnutí k jiné politické příslušnosti. "Myslím, že jsem tolerantní, ale moje tolerance má nějaké meze. A za tyto meze by to určitě nešlo."

Dárek po legendu

K hlavním hvězdám slavnostního večera, v rámci něhož se křtily Proměny 2012 autorů Petra Kurečky a Marka Škarpy, patřila i herečka Vlasta Chramostová, jež letos slaví 85. narozeniny. Od tvůrců kalendáře dostala loňský portrét, na kterém se představila jako Winston Churchill.

Vlasta Chramostová a Milan Hein

"Patřím do generace, která si Churchilla nesmírně vážila. Pamatuji si, jak za války slíbil Angličanům pot, slzy a krev. Ani můj život nebyl procházka po zelené louce, ale řídím se tím, co řekl můj miláček Woody Allen: Život je trápení a příkoří. A ještě je to krátké. Vím, co říkám. Jsem ráda, že jsem to přežila," uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz.

Charitativní kalendář Proměny vznikl již potřetí. Všechny peníze z prodeje kalendáře a peníze získané z velké charitativní dražby velkoformátových originálních fotografií při křtu kalendáře a vernisáži výstavy poputují na konto Nadace Archa Chantal, kterou založila herečka Chantal Poullain. Ta je mimochodem v novém kalendáři jedinou ženou, jelikož se do slavných filmových postav převlékli výhradně slavní muži.

Autoři kalendáře Marek Škarpa a Petr Kurečka s Jiřím Bartoškou coby Jokerem z filmu Batman

A jaký největší zážitek si autoři kalendáře z letošního focení odnášejí? "Tak u nás vítězí převoz obřího šlapadla ve tvaru labutě z Vltavy do areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích. Tam jsme fotili Honzu Krause. To je neopakovatelné. Když jsme obvolávali autodopravce, mysleli si, že si z nich děláme legraci. Hodně bizarní bylo focení na Olšanských hřbitovech s Jirkou Schmitzerem, nejrychlejší focení proběhlo v trezoru České národní banky s Petrem Nárožným a největší rekvizitou pak byla parní lokomotiva na focení s Milanem Lasicou a obří Teslův transformátor pro Tomáše Hanáka," dodali Petr Kurečka a Marek Škarpa.