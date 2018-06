VIDEO: Belohorcová staví české Melrose Place za 15 milionů

Na návrhu celého bytového komplexu, který se bude skládat z celkem pěti jednotek, se podílel partner Belohorcové Hájek. Celková investice se prý pohybuje kolem patnácti milionů a již nyní jsou údajně všechny byty rozprodány.

Pár původně přemýšlel, že si své hnízdečko lásky postaví v přední části komplexu tak, aby měl výhled do motolského údolí, od tohoto nápadu ale nakonec ustoupil. "Chtěli jsme mít na co koukat, ale nakonec jsme si vybrali dům v zadním bloku. Z teras máme sice výhled jen na vnitřní dvorek s bazénem, ale soukromí je přednější," vysvětluje Belohorcová.

Do stavby svému partnerovi a otci dcery Salmy moc nemluví, má v něj naprostou důvěru. Že je vynalézavý, dokazuje i jedna speciální vychytávka, kterou vymyslel do ložnice - do volného prostoru nechal postavit sprchu. "Původně jsem chtěl, aby byla skleněná, abych se měl na co dívat, ale nakonec jsme zvolili jinou variantu," směje se Hájek.

Zajímavostí je, že si Zuzana Belohorcová v českém Melrose Place koupila jeden byt navíc. Ne snad proto, aby měla kde bydlet v případě rozporů, ale kvůli investici. Byt bude totiž pronajímat.

Vlasta Hájek a Zuzana Belohorcová ukazují, kde bude mít pokoj jejich dcera Salma.

Pár se nyní přesune i s dcerou Salmou na dovolenou do Miami. Po květnovém návratu bude následovat stěhování.