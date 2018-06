VIDEO: Bartošová znovu tančila, hvězdou večera byl ale její syn Artur

Iveta Bartošová spojila křest svého nového alba, které obsahuje jen pět písní, ovšem v mnoha variacích, s oslavou čtrnáctých narozenin svého syna Artura.

Jako dárek dostal Artur možnost zabubnovat si s profesionální kapelou. Má za sebou teprve deset lekcí, takže si na bubny zahrál jen v písni Skandál. Po zbytek večera ale plnil roli tiskového mluvčího, když mluvil s novináři místo své matky.

"Já to nedělám kvůli slávě, to focení mě nebaví," svěřil se Artur, když trpělivě pózoval s paličkami. "Mě hlavně baví hrát na bicí, a tady jsem si to mohl vyzkoušet s profesionální kapelou," objasnil čerstvý oslavenec.

Na bicí už zkouší hrát téměř rok, i když v hudební škole je teprve začátečník. Nejvíc rad prý dostává právě od mámy, ačkoli jeho otec Ladislav Štaidl je renomovaný bubeník. "S tátou se ale vidím akorát když jdeme na oběd," vysvětlil Artur.

K narozeninám si prý nic jiného než vystoupení s profi kapelou nepřál. "Já jsem si toho až tak moc nepřál. Já vím, že je máma teď ve skluzu, tak jsem po ní ani nic nechtěl. Jsem rád, že jsem dostal tuhle příležitost," dodal.

Iveta Bartošová během večera představila čtyři nové skladby a dokázala, že i choreografii k písni Heja Heja, kterou tak neslavně předvedla na narozeninách hudební televize Óčko, zvládá.

Jako kmotru si pozvala modelku Agátu Hanychovou, s níž se sblížila při natáčení pořadu Čápi s mákem. Dalším vzácným hostem byl režisér Zdeněk Troška, který se zhostil role kmotra videoklipu Děkuju vám andělové.