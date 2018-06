VIDEO: Bartošová si pohladila bříško a spustila lavinu spekulací

"Těhotná nejsem, vždyť mám 4. března premiéru Mona Lisy, ani nemůžu být," vyvrátila spekulace o svém těhotenství Pomeje Bartošová. Dala k nim ale tak trochu sama důvod. Pod krátkou bundičkou totiž vyniklo malé bříško, které si navíc viditelně hladila. Její manžel Jiří Pomeje k tomu má svůj komentář. "Hladila si ho asi blahem, jak je ta deska skvělá."

Večírek po křtu desky s kmotry rockery se protáhl do nočních hodin a manželé na něm vydrželi až do dvou ráno, přestože je další den čekala cesta na Slovensko. V Lučenci totiž začíná 23. října zpěvaččino slovenské turné. "Vstávali jsme ve čtyři ráno, večer nás čeká první koncert z třinácti. Další den bude Iveta zpívat na srazu motorkářů v Ostravě, pak jede do Trenčína, na den se vrací do Prahy a pak zase zpátky na Slovensko do Bratislavy," vypočítává Pomeje.



Syn Bartošové Artur bude mezitím s chůvou Goldou. Jeho otec se podle slov Pomejeho od svatby neozval. "Nevolal ani na Arturovy narozeniny, které měl minulý pátek, bylo mu dvanáct."