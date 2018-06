VIDEO: Bartošová a její Ital poprvé zpívali veřejně, radost chyběla

"Měli jsme trému. Nespali jsme vůbec," zahájila řeč Iveta Bartošová jen pár minut poté, co opustila pódium. "To není pravda, já jsem neměl trému," doplnil ji hudební i životní partner Domenico Martucci. "Italové lžou, strašně," nedala se zpěvačka.

Záhy dodala, že je před davy lidí zvyklá zpívat. Dokonce i na Staroměstském náměstí, kam se v rámci různých programů čas od času podívá. Přesto na kameru iDNES.cz uvedla, že se svým výkonem nebyla zcela spokojená. "Domenico měl větší problém, ale zvládl to líp než já. Byl úžasný, já ne," hlesla Iveta.

Iveta Bartošová a Domenico Martucci na Staroměstském náměstí v Praze

Jedno je jisté. O svých pocitech si hodlají otevřeně promluvit až mezi čtyřma očima. Za odměnu si dopřejí večeři složenou z pokrmů, které by si za běžných okolností odpustili. "Špagety s mořskými plody. Bereš to?" tázal se zpěvačky její italský partner. "Ze špaget mám problémy. Nebyla by zelenina?" zajímala se Bartošová. Po chvíli ale své zásady pustila k ledu a svolila k pastě.

Zpěvaččin příchod na Staroměstské náměstí se ale neobešel bez problémů. Bartošová vyzbrojená vysokými podpatky a minisukní podcenila větrné počasí. A ve chvíli, kdy scházela ze schodů, nabral proud vzduchu její šaty a přítomní fotografové měli rázem vystaráno. A v tu chvíli došlo k malé nehodě.

"Jeden pán se mi snažil pomoci, podal mi ruku a omylem se zahákl do šatů a shodil mě ze schodů," dodala Iveta Bartošová, která znovu dala na odiv, jak moc je zamilovaná. "Je hrabě, ale hodně skromný. Já po něm chci jenom lásku," dodala.