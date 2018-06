VIDEO: Autistický umělec nakreslil celý New York zpaměti

Panorama New Yorku vytváří Stephen Wiltshire bez jakékoli předlohy. Autismus vzal tomuto pětatřicetiletému Britovi schopnost interakce s ostatními lidmi, zároveň mu ale dal schopnost vše si do detailu zapamatovat na první pohled a převést na plátno. "Jenom jsem se díval, aniž bych kreslil," řekl Wiltshire deníku NY Daily News, když se snažil vysvětlit, jak může nakreslit panorama New Yorku bez fotografie.

Své dílo vytváří Wiltshire v Prattově institutu umění v Brooklynu, kde ho veřejnost může sledovat při práci. Udivení Newyorčané tak mohou na vlastní oči vidět, jak jeho pero sviští po papíře. "Mohla bych ho sledovat celý den," řekla zaměstnankyně Prattova institutu Karen Smithová.

New York je posledním městem z osmidílné série, kterou Wiltshire vytvořil. "To město je moc krásné. Nakreslil jsem mrakodrapy i Američany," řekl Wiltshire který začal malovat už v dětství. Učitelé věřili, že mu umění pomůže v učení. "Stephen pomocí malby komunikoval se světem. Používal malování, aby se naučil abecedu," řekla deníku NY Daily News starší sestra umělce Annette.

Stephen Wiltshire si jako malý vytvořil sérii obrázků, z nichž každý korespondoval s jedním písmenem abecedy a pomocí nich komunikoval a učil se. Teď má svou galerii v Londýně, kterou mu sestra pomáhá provozovat.

Na jeho posledním kousku se Empire State Building nebo Chrysler Building tyčí nad menšími domy, které jsou vykresleny do detailů. Okouzlující dílo vytváří autor se sluchátky na uších, protože hudba mu prý velmi pomáhá. Doprovází ho všude. Poslouchá cokoli z období sedmdesátých až devadesátých let, ať je to blues, soul, funk nebo pop. Má rád Backstreet Boys i New Kids on the Block.

New York navštívil už třikrát. "Je tu spousta věcí, které mu připomínají Londýn. Jen je to rozlehlejší a s moderními vysokými budovami. Cítí to jako svůj domov," řekla deníku Daily Mail Iliana Taliotisová, která pracuje se Stephenem Wiltshirem a jeho rodinou. "Tato kresba je speciální. Díky své lásce k New Yorku ji udělal delší, realističtější s větším množstvím detailů, než u svých předchozích děl," dodala Iliana Taliotisová.

New York však nebude jeho největším dílem. V roce 2005 namaloval Tokio na plátno dlouhé téměř 16 metrů. O rok později byl oceněn Řádem britského impéria za služby umění a ve stejném roce založil svou vlastní galerii.