VIDEO: Australan na motorce přeskočil otevřený Tower Bridge

Sedmadvacetiletý Australan je prvním jezdcem v historii, který překonal slavný londýnský most na motorce. "Nikdo ještě tento skok na motorce nezkusil, takže jsem nadšen takovou příležitostí," řekl Robbie Maddison, který nejen že skočil, ale ještě nad Temží udělal nohanded backflip neboli salto vzad bez držení. "Bylo zvláštní vidět most hlavou dolů," řekl nadšený motokrosař po výkonu.

Australan použil slavný Tower Bridge jako startovací a přistávací rampu. Most je složen ze dvou ramen, která se otevírají, aby lodě mohly proplout. Robbie Maddison měl tedy jen pár minut, než se ramena opět sklopí. Odrazil se ze severní strany mostu, ve vzduchu udělal backflip a dopadl před jižní věží. Vše proběhlo hladce. "Naštěstí dnes nebyl vítr a všechno stálo na mé straně," zhodnotil podmínky po svém výkonu.

Australan Robbie Maddison hlavou dolů nad řekou Temží

Maddison zazářil už v roce 2008. Nový rok oslavil výskokem na repliku Vítězného oblouku v Las Vegas. "Slyšel jsem, že v Egyptě mají pyramidy a v Číně Velkou zeď, takže kdo ví, co se stane. Rozhodně ve skákání budu pokračovat. Myslím, že to má smysl, a navíc je to ohromná zábava," řekl kaskadér, jehož kousky jste mohli vidět i v pražské O2 Areně na Gladiator Games. - více zde