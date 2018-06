VIDEO: Atleti si zkusili, jak se běhá v těle zápasníka sumo

Mistrovství světa v sumo atletice proběhlo už podruhé a zúčastnilo se ho třicet závodníků. "Ani nevím, jak nás to celé napadlo. Možná to bylo proto, že se zrovna konala Olympiáda v Pekingu a my chtěli udělat něco podobně velkého," řekl organizátor soutěže Ross Williams.

Závodníci museli s pár kily navíc zdolat sprint na 100 metrů, skok do dálky, skok do výšky a vrh koulí. Největším testem vytrvalosti byl běh na 400 metrů.

Atleti trať proběhli s rukama vzhůru, jako by se vzdávali. I když to vypadalo trochu divně, byl to prý nejlepší způsob, jak uvolnit nohy k běhu a zvýšit rychlost v nepoddajném oblečku.

Žádný světový atletický rekord zdolán nebyl, ale padly dva rekordy mítinku. Bylo to ve skoku do dálky a do výšky.

Organizátoři věří, že na příští ročník dorazí ještě víc atletů. Bohužel neschválili návrh přidat mezi soutěžní disciplíny trojskok a skok o tyči.