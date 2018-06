VIDEO: Artur měl být v mé péči dřív, zoufá si unavený Ladislav Štaidl

O výchově a péči patnáctiletého Artura Štaidla, syna Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla, rozhodoval soud letos v létě. Jednání později ukončila sama zpěvačka, když se syna vzdala a svěřila ho do péče jeho otci.

"Hrozně je mi líto, že to přišlo tak pozdě. V posledních šesti letech, co se o tom uvažovalo, jsem mu mohl ledacos předat - jazyky, muziku, teď v patnácti se to však dělá obtížněji nejen proto, že se blíží puberta, ale protože jsem i unavený," řekl exkluzivně iDNES.cz Štaidl.

O problémech matky jeho syna mluvit nechce. Jak uvedl, hodnocení současné situace Ivety Bartošové by nebyla příliš pozitivní. "Objektivně o tom mluvit nemůžu, protože by to ode mě nebylo hezké," dodal.

Slavný textař a skladatel se ve společnosti objevil jen díky dlouholetému příteli, lékaři Jiřímu Lamberkovi, který na Floridě sepsal knihu Miamský prostopášník. Ukázalo se, že všichni pozvaní kmotři mají k americkému letovisku natolik pozitivní vztah, že by tu s chutí trávili i blížící se vánoční svátky.

"Od doby, co zemřeli rodiče a děti odrostly, většinou bývám o Vánocích mimo republiku. Možná je to tím, že nejsem správný křesťan, jsem ateista. Už řadu let to není o klidu a pohodě, tak vánoční svátky neslavím. Vidím, jak jsou lidi uštvaní, jak ženský vezmou ty tašky, mažou domů a tam vaří a pečou a pak zvadnou u kapra. To, co bývalo za mého mládí, že jste měl pod stromečkem jeden dáreček, tak to bylo mnohem skromnější a upřímnější," líčí Štaidl, který byl právě vedle režiséra Jiřího Krejčíka či hudebního bosse Františka Janečka jedním z kmotrů knihy.



Ten se mimochodem odehrával v barrandovské restauraci manželů Grossových, kteří si akci užili v kompletní sestavě. "Náš režim se musí řídit podle dětí. Letos tak svátky a jejich prázdniny budeme trávit na Floridě. Klasické Vánoce oslavíme pár dní před jejich vypuknutím tady a pak ty trochu exotičtější na Floridě," řekl bývalý premiér Stanislav Gross, který na Floridě vlastní byt za 13 milionů korun.