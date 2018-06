VIDEO: Anna K. promluví u Krause o rakovině a ukáže rostoucí vlasy

"Teď mám na hlavě takový předsíňový jekor místo vlasů," komentovala s nadsázkou nynější účes. "Ale krásný jekor," pochválil ji moderátor.

Tématem jejich rozhovoru je pak hlavně kampaň proti rakovině prsu, jejíž je Anna K. tváří. Zpěvačka vysvětlí, proč se začala angažovat v podobných kampaních, přestože byla nejdřív přesvědčena, že nic takového dělat nebude. "Vedu kampaň tak, abych nabádala ostatní holky, aby nebyly tak hloupé jako já a nezanedbaly prevenci," řekla.

S Janem Krausem se pak zpěvačka Anna K. vrátila ve vzpomínkách na samotný začátek boje se zákeřnou nemocí, kterou se snažila ututlat. Brzy ale pochopila, že to není možné.

"Na začátku jsem si říkala, že se to nesmí nikdo dozvědět, záhy ale pochopíš, že je to holý nesmysl. Naivně jsem si myslela, že léčba trvá dva měsíce, ale on je to až rok," uvedla.

"Zvlášť v mém případě. Nepřišla jsem úplně včas, takže jsem si říkala, že rok to prostě neskryju. A hlavně za měsíc přijdeš o vlasy, což já se svými dlouhými a hustými vlasy budu někomu těžko vysvětlovat, že jsem se oholila," dodala Anna K.

Anna K., Pavel Trávníček a Tereza z Davle v Show Jana Krause

Dalšími hosty Show Jana Krause budou herec a principál Pavel Trávníček a fotografka Tereza z Davle. Z čeho by měl oblíbený herec smrt a proč mladá fotografka nechce fotit muže, odpoví večer na Primě.