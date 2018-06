VIDEO: Americký fotograf poobědval z těl nahých modelů

Newyorský umělec Spencer Tunick je proslulý hromadnými snímky nahých lidí. Další chce vytvořit v Sydney, aby tu podpořil místní gay a lesbickou komunitu, která ho do Austrálie pozvala.

Snímek nazvaný The Base (základ) představil zatím prostřednictvím dvou nahých dobrovolníků, z jejichž těl po vzoru seriálu Sex ve městě, jedl sushi.

Na svých australských fotografiích Tunick očekává víc než 2000 modelů, které chce fotit před Operou, uvnitř v koncertním sále a také v botanické zahradě.

Davy naháčů už fotil v Holandsku, Francii, Rakousku, Británii nebo třeba v Mexiku.

V Sydney očekává jednu z největších účastí. "S dvěma tisíci lidmi už jsem pracoval víc než desetkrát nebo patnáctkrát, takže by bylo skvělé překonat ty dva tisíce a myslím, že se to tady stane," řekl fotograf.

Se studem dobrovolníků si Tunick nedělá starosti. "Máme nervózní lidi i ty, kteří do toho chtějí jít. Kdo skočí do chladné řeky nejistoty, vychází osvěžen," řekl Tunick, který neztratil nadšení ani potom, co se mu cestou do Austrálie ztratila zavazadla s oblečením a fotografickým vybavením.