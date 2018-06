VIDEO: Američanka rodila v autě, manžel řídil a filmoval

Pár to měl do nemocnice 45 minut autem, ale když Jennifer po 15 minutách odtekla voda a měla silné kontrakce, musela porodit v autě. Samotnou ji to překvapilo, protože své první dítě rodila 12 hodin.

"Když mi odtekla voda, zatlačila jsem a byla venku," řekla matka v rozhovoru pro televizi ABC.

Otec, který řídil a přitom filmoval porod, celou cestu jen opakoval: O můj bože! Když se Willow narodila, matka na sedadle spolujezdce jí odvinula pupeční šňůru, kterou měla kolem krku a přivinula si dítě na hruď. Pak ještě stihla někomu zavolat, že právě porodila v autě a že jsou na cestě do nemocnice.

Video, které natočil zručný tatínek se mezitím stalo na internetu hitem. Podle rodičů si auto, v němž přišla Willow na svět, na ni počká, až bude sama řídit.

"Musí to být její první auto, aby mohla každému říct: 'Hele, právě tady jsem se narodila'," prohlásila maminka, která je i s dcerou v pořádku.

Podobný případ se odehrál v USA i v roce 2010. Amanda McBride porodila svého syna Josepha Dominicka Phillipse pod volant jedoucího auta. Její manžel ale nemohl řídit, protože je epileptik (více čtěte zde).