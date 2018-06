VIDEO: Američan se chlubí nejdelším obočím na světě

Zrzavý chomáč chlupů může znamenat světový rekord pro občana státu Washington Briana Peterkin-Vertanesiana. Jeho nezvykle dlouhé obočí měří údajně 16,5 cm. Současným držitelem rekordu je Japonec Toshie Kawakami, jehož obočí měří 15,1 cm.

Než bude Američanovi rekord uznán, musí si svůj porost nechat přeměřit komisí z Guinessovy knihy rekordů. Do té doby se snaží být na svůj unikát velmi opatrný. A není to snadné. Peterkin-Vertanesian přiznává, že se kvůli obočí pořádně nevyspí. "Převaloval jsem se a obracel. Víte, když máte takové obočí, musíte být opatrní, když se obracíte, protože to tahá."

Jeho obočí mu nedá pokoj ani ve dne. Když třeba pracuje na zahradě, je taková "ozdoba" dost otravná. "Znáte to, když vám vlasy padají do obličeje a vy je odhazujete. U mě to nejsou vlasy, ale obočí."

Peterkin-Vertanesian doufá, že až za ním přijdou z Guinessovy knihy rekordů, bude jeho obočí ještě delší. Pokud ne, stále má šanci pokusit se ještě o rekord v některé z jiných kategorií. V Guinessově knize rekordů se hodnotí i samostatný nejdelší chlup na ruce, noze, podpaží, zádech, hrudi, víčku, nose, bradavce i v obočí.