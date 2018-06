Na středečním večírku Playboye tentokrát zaujala právě koupeným pejskem. Už několikátým v pořadí. "Teď jsem si ho koupila a party Playboye je jeho první večírek. Ale budu s ním muset odejít, protože ten rámus a kouř z cigaret pro něj není. Je z toho vyděšený. Můj poslední pes mi před měsícem utekl, tak jsem si hned pořídila jiného. Jmenuje se Vivien, je to pražský krysařík. Malinký pejsek, který už moc neporoste. Budu ho moci nosit v kabelce nebo také v kapse místo kapesníčku. Takže bude pořád se mnou," řekla agentuře Korzo Hanychová.



Agáta Hanychová s krysaříkem Vivien

Černý labrador Bady, kterého dostala od maminky, měl toulavou povahu. Z posledního výletu se už nevrátil. Před ním modelka chovala ještě několik psů a jednu kočku. Většinou je rozdala svým známým, jelikož na starost o němou tvář neměla čas.



Kromě pejska si také nedávno pořídila i nový byt a novou technologií prodloužené vlasy, které jsou dlouhé až do pasu. "Vdávat se ale zatím zatím nebudu. Ani miminko ještě nechci. Jako modelka potřebuji mít pěknou postavu a pak vím od své maminky, co to je mít děti. Není to nic jednoduchého, jak si některé holky přestavují."

VIDEO: Agáta Hanychová si pořídila nový módní doplněk, miniaturního psíka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když nahá, tak decentně



Třiadvacetiletá Hanychová se už také objevila odhalená v časopise Playboy i v některých kalendářích. "Ale vždycky jsem nahá jen decentně. Teď před sebou nemám žádné fotografování, které by mě obnažovalo, ani o to nestojím. Vždyť i chodím oblečená poměrně decentně a prádlo nosím černé i bílé. I když nejraději vůbec žádné," usmála se Agáta.