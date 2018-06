VIDEO: 13 psů vytvořilo rekord ve skoku přes švihadlo

Uchida Geinousha z japonské Cukuby pracuje v cirkuse. Svých třináct psů tam naučila skákat přes švihadlo a kromě toho, že tím baví diváky při představení, požádala o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

"Psi jsou dobří skokani. A baví je to. Kdyby je to nebavilo, prostě by to nedělali. Učili jsme je to jako hru ve volném čase, takže pro ně je to zábava," řekla Uchida televizi CBS.

Zápis do Guinnessovy knihy ji velmi potěšil a motivoval k tomu, aby své psy cvičila nové kousky a vytvářela další rekordy.