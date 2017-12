VIDEA ROKU: Posedlost opalováním, plastiky dle elfů a sexuální robotky

Topmodelka polského původu, Joanna Krupa (38), se proměnila v sexy šelmu. Nahé tělo si nechala pomalovat tygřím vzorem a vystoupila před skupinkou lovců - novinářů. Připadá vám to jako příběh z cirkusu? A o to tu právě jde! Ve spolupráci s organizací PETA šla modelka s kůží na trh proti cirkusové drezuře divokých šelem v Británii. Doufá, že britská vláda konečně zakročí a ukončí týrání zvířat pro lidskou zábavu.



Luis Padron (25) z Argentiny miluje příběhy fantasy a nejvíc je zamilovaný do postav elfů. Už od malička snil o tom, že bude jednou stejný jako oni. A nyní si v dospělosti svůj sen plní. Aby vypadal jako elf, musel za plastiky zaplatit v přepočtu téměř 800 tisíc korun a ještě s nimi není u konce.

Německá modelka s příznačným jménem Martina Big (29) má největší poprsí v Evropě. Modelka je posedlá nejen plastickými operacemi, ale také opalováním. Pravidelně chodí do solária a dokonce došla tak daleko, že si píchá nebezpečné injekce pro zhnědnutí kůže.



Barcelonský inženýr Sergi Santos stvořil interaktivní sexuální figurínu Samanthu, která dokáže prožívat stejné chvíle jako člověk. Samantha oplývá několika módy rozpoložení, a to například romantickým, rodinným a samozřejmě sexuálním. K tomu, aby se figurína dostala do zmíněného módu potřebuje, aby se k ní muž choval přátelsky, něžně a romanticky. Podle Santosových slov je konečným cílem robotky dopřání si orgasmu, a to pro oba dva zúčastněné.

Strie jsou strašákem pro všechny ženy a jejich odstranění je téměř nemožné. Pokud ale navštívíte tetovací salón Rodolpha Torrese v San Paulu, vaše kůže dostane novou fasádu. A to doslova. Umělec vymyslel zajímavou optickou fintu, jak nedokonalosti kůže zamaskovat.