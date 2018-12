Andílci Victoria´s Secret extrémně hladoví, říká plus size modelka

Plus size modelka Robyn Lawleyová odsuzuje jakoukoli kritiku ženské postavy. Sama totiž v minulosti čelila tlaku, aby zhubla, protože nesplňuje představy o „klasické“ modelce, a proto začala své tělo nenávidět.



„Vím přesně, jak to chodí. Do nejmenších detailů. Všechny moje kamarádky, které se účastnily přehlídky Victoria’s Secret Fashion Show 2018, několik dní předtím vůbec nejedly a pět hodin v kuse denně cvičily, aby byly na mole co nejhubenější,“ prozradila modelka detaily zákulisí módního světa v rozhovoru pro australské vydání deníku The Daily Telegraph.

Robyn Lawleyová nově odstartovala petici, která vyzývá zákazníky, aby bojkotovali značku Victoria’s Secret proto, že propaguje pouze vychrtlé modelky. Po boku kolegyň modelek, jako je například dcera herce Davida Hasselhoffa Hayley Hasselhoffová, Felicity Haywardová a Ashley Jamesová vystoupila Lawleyová nedávno také na speciální přehlídce pro plus size značku Simply Be.

„Zhruba osmdesát procent těch, kteří každoročně sledují tuto přehlídku, jsou ženy. Proč tedy trvat na tom, že na mole se objevují jen vychrtlé postavy, které nemají s opravdovými kráskami, jež potkáváte denně na ulicích, nic společného? Zkrátka mi to nedává smysl. Velká značka, jako je tato, by přece měla udávat trendy a řídit se přáním zákaznic,“ vyjádřila Lawleyová svou nespokojenost s politikou značky Victoria´s Secret.

V rodné Austrálii je Robyn Lawley populární a úspěšnou plus size modelkou a celebritou. Podařilo se jí prosadit i v módním průmyslu, má svou značku oblečení, napsala kuchařku a v televizi má vlastní program o vaření. Objevila se i na titulních stranách magazínů, jako je Elle či Vogue.



„Moje agentka Chelsea Bonnerová byla jediná, která se mnou před lety podepsala smlouvu. První věc, kterou mi po letech hladovění do extrémů, neustálého trapného posílání domů z castingů a nenávidění mé přirozené postavy velikosti 40/42 řekla: ‚Nemusíš vůbec hubnout. Buď sama sebou. Jsi dokonalá taková, jaká jsi’,“ napsala modelka kdysi na svém instagramovém profilu.