Victoria chce opustit Velkou Británii

Podle deníku Il Messagero tak nepřímo potvrdila pověsti, že její manžel David chce v nejbližší době opustit svůj domovský klub United Manchester a napříště hrát v dresu Interu Miláno.

K tomuto kroku se údajně rozhodl po bouřlivé potyčce s trenérem sirem Alexem Fergusonem. Vzápětí mu kouč milánských fotbalistů Massimo Moratti nabídl, že v případě přestupu bude dostávat roční plat ve výši devíti milionů euro, což je zhruba dvojnásobek částky, kterou pobírá.

Obchodnice s nemovitostmi Flavia Fabianová současně reportérům prozradila, že pro manžele Beckhamovy a jejich děti rezervuje luxusní vilu, nacházející se mezi milánskými sídly hollywoodského herce Georga Clooneyho a módní návrhářky Donatelly Versaceové.

Ke spekulacím, zda o přesídlení na Apeninský poloostrov neuvažuje především kvůli nedávným hrozbám únosu dětí, se Victoria nevyjádřila. Pokud by to však byl hlavní motiv, dostala by se doslova z deště pod okap. K podobnému typu zločinů totiž v Itálii dochází daleko častěji než na britských ostrovech.