O úsměv mě připravil svět módy, vysvětlila Victoria Beckhamová

13:33 , aktualizováno 13:33

Najít snímek, na němž by se Victoria Beckhamová usmívala, dá práci. Muselo by se zabrousit do jejího soukromého archivu nebo pár let zpět. Na veřejnosti se naposled usmála v roce 2007. Spekulace o tom, proč se Beckhamová na fotkách tváří přísně, ukončila vyjádřením pro časopis Glamour. Je to prý její obrana.