Victoria Beckhamová vyhlásila válku Britney Spearsové

Příští na řadě má být, zřejmě podle hesla "když už někdo leží na zemi, s chutí si do něj kopni", padlá popová princezna Britney Spearsová. Své pohrdání jí Victoria Beckhamová dala otevřeně najevo během návštěvy v luxusním Chateau Marmont Restaurantu.

Večeřela v něm společně s manželem Davidem, když spatřila, jak personál usazuje u vedlejšího stolu právě Britney. Okamžitě od sebe odstrčila talíř s nedojedeným jídlem, k tomu samému donutila manžela a se slovy "považuji za skandální, abych byla nucena pobývat v blízkosti takové nuly", opustila lokál.

Novinářům pak vysvětlila, že podobný prohřešek by mohl vážně poškodit její pověst i společenské postavení.

Její přepjatost není zcela bezdůvodná. Britney se totiž v poslední době chová doslova jako smyslů zbavená. Naposledy po fotoreportérovi z listu US Weekly a jeho kolegovi z týdeníku People házela láhvemi s kojeneckou výživou a také jim vyhrožovala smrtí. "Nechám vás zabít, i kdybych si na to měla zaplatit nájemného vraha," soptila Spearsová před před hotelem Wynn v Las Vegas, kde se novináři dostali do potyčky se zpěvaččiným bodyguardem.