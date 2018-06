Victoria Beckhamová utírá cizí zadky

Neuplynula dlouhá doba a Posh Spice už může začít plnit tu nejpovolanější roli. Na internetu se prodává "Posh-Wipes" (doslovně nóbl stěrka).

Rolička toaletního papíru, na kterém je vyvedena fotka ženy slavného fotbalového záložníka a nezadá si nic s fotkami z policejního archivu je v internetových obchodech k mání za neuvěřitelných 2,75 libry, tedy zhruba 114 korun. Není to tedy levná záležitost.

"Doporučujeme každému, aby si před odchodem do práce odskočil a hodil pár kousků do toaletní mísy," uvádí pro Daily Star autor nápadu Allan Park. "Je to opravdová bomba."



Park navíc dodal, že Victoria jen o chlup porazila Paris Hiltonovou. Na koho však ani zdaleka nemá, je americký prezident George Bush, který podle něj "získal zhruba stokrát více hlasů".

Mluvčí manželů Beckhamových se k celé záležitosti odmítl vyjádřit.

Netradiční výrobek si můžete prohlédnout zde, případně si jej i za nemalý peníz objednat.