Victoria Beckhamová dala Spice Girls košem. Turné pojedou jen ve čtveřici

Skupina Spice Girls zprávu o novém turné, které bude příští rok v létě, oficiálně oznámila na sociálních sítích.

Již před několika dny informaci o tour potvrdila Melanie Brownová (43) v rozhovoru pro pořad ITV s názvem Loose Women. „Ano, jedeme na turné! Budeme to však jen my čtyři. Doufám, že Victorie se k nám v průběhu turné nějakým způsobem přidá. Byla by to velká škoda, kdyby to neudělala,“ řekla Mel B.



Brownová si do Beckhamové rýpla i v minulém týdnu, kdy se při příležitosti halloweenských oslav převlékla na party modelky Heidi Klumové právě za Victorii. V ruce pak držela celý večer ceduli s nápisem „Já na turné nejedu“.

Fanouškům se Spice Girls představí jen ve čtyřčlenné sestavě: Melanie „Sporty Spice“ Chisholmová (44), Emma „Baby Spice“ Buntonová (42), Melanie „Scary Spice“ Brownová a Geri „Ginger Spice“ Hornerová (46).

Skupina Spice Girls kdysi bodovala s hity Wannabe nebo Viva Forever. V roce 1998 ji opustila Geri Hornerová (dříve Halliwellová). Zbylé čtyři členky pokračovaly společně až do rozpadu skupiny v roce 2002. V roce 2012 vystoupila původní sestava na slavnostním zakončení letních olympijských her v Londýně.

Všechny členky Spice Girls se pokoušely o sólovou kariéru. Prorazit se podařilo jen Geri Halliwellové a Melanii Chisholmové alias Mel C. Melanie Brownová se uchytila jako porotkyně talentových soutěží. Victoria Beckhamová se proslavila manželstvím s fotbalistou Davidem Beckhamem a kariérou módní návrhářky.