Beckhamová: Připadalo mi, že lidé mají radši ostatní Spice Girls

Victoria Beckhamová představila na týdnu módy v New Yorku svou kolekci pro jaro/léto 2013 a sklidila bouřlivý potlesk....

O úsměv mě připravil svět módy, vysvětlila Victoria Beckhamová

Najít snímek, na němž by se Victoria Beckhamová usmívala, dá práci. Muselo by se zabrousit do jejího soukromého archivu...