Victoria Beckhamová si udržuje postavu drastickou jednodenní dietou

Victoria vždycky odmítala, že by trpěla poruchou příjmu potravy a byla nezdravě vyzáblá. A odmítá to i teď, kdy se v časopisech objevila série dalších snímků, na nichž je doslova kostnatá. Victoria tvrdí, že jí zdravě a že je hubená, protože musí běhat kolem tří dětí. "Mám zdravý jídelníček, dodržuji zdravý životní styl a spálím spoustu energie starostmi kolem tří aktivních chlapců, také cestuji po celém světě, když řídím své podnikání v módě," komentovala Victoria Beckhamová svou postavu.

Její blízcí teď ovšem prozradili, že to s tím zdravým jídelníčkem není tak docela pravda. Před každou důležitou událostí drží Victoria drastickou dietu. V litru čisté vody rozpustí tři polévkové lžíce jablečného octa a nápoj popíjí v průběhu celého dne. To prý velmi urychluje metabolismus, zvláště spalování tuků, a navíc jí to dodává energii. Vyjma toho si dopřává manželka fotbalisty Davida speciální koupel v tzv. hořké soli neboli síranu hořečnatém.

"Běžně tuto koupel podstupují modelky, aby jim splasklo břicho a ustoupila plynatost střev. Jako každá jiná žena i Victoria trpí občas zadržováním vody v těle. Ta koupel je opravdu účinná, protože odplavuje z těla nadbytečnou vodu," práskla magazínu Now kamarádka Beckhamové.

Vychrtlou postavu Victorii závidí mnoho žen a její styl přebírají i další celebrity.

I přesto má prý Victoria Beckhamová na celebritu poměrně nízké sebevědomí. "Taky jsem si kvůli řadě věcí nejistá. To je důvod, proč vypadám vždycky tak trochu vážně. Tím typem osoby, který přijde na červený koberec se širokým úsměvem, já rozhodně nejsem. Já tam chci jen přijít, udělat, co musím, a vrátit se domů k dětem," tvrdí podnikatelka s módou v interview pro Elle.