Victoria Beckhamová: Lidé si myslí, že jsem kráva. A já se jim nedivím

Beckhamová si uvědomuje, jak nesympaticky působí. Může za to především její trvale vážný obličej. Je známá tím, že se neusmívá.

"Všichni si myslí, že jsem hrozná kráva. Chápu to, protože si myslím to samé, když se vidím na fotografiích," řekla manželka fotbalisty Davida Beckhama na Festivalu Vogue v Londýně.

Měnit to ale nehodlá. Už v minulosti se svěřila, že úsměv jí sebral tvrdý modelingový svět. "Tuhle osobu jsem vlastně vytvořila. A neříkám, že to nejsem já, ale nemyslím, že jsem to celá já. Je to brnění, které jsem si vytvořila na obranu," vysvětlila bývalá zpěvačka (více čtěte zde).

Victoria Beckhamová po své módní přehlídce na týdnu módy v New Yorku (10. února 2013) Victoria Beckhamová sleduje fotbalové hřiště a fandí svému manželovi Davidu Beckhamovi.

Špatný dojem možná zanechává i u svých podřízených, protože je prý příliš náročná.

"Jsem perfekcionistka. Mám ráda, když je vše akorát. Jsem pravděpodobně velmi otravný člověk jako spolupracovník, protože je pro mě má práce nesmírně důležitá, protože jsem vybudovala tuhle značku z ničeho," dodala Beckhamová.

Victoria Beckhamová s dcerou Harper

Práce se nevzdala ani po porodu, a jak sama říká, není snadné skloubit mateřství s prací. "Kdo říká, že je to snadné, lže. Mám pomocnici, chůvu. Nemohu to všechno dělat sama," řekla Beckhamová s tím, že jinak je jako každá pracující máma.

"Vstávám brzy a jsem dlouho vzhůru, protože mám miminko a čtrnáctiletého kluka, co odmítá jít brzy do postele," prozradila matka čtyř dětí.