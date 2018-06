Victoria Beckhamová, jak ji neznáte. Usmívá se od ucha k uchu

"Vidíte, říkal jsem, že se směje," napsal David Beckham k fotce Victorie na svém facebookovém profilu.

Návrhářka kdysi prohlásila, že o úsměv ji připravil svět módy. "Opravdu jsem se smála hodně na fotkách. Myslím, že jsem přestala, když jsem se začala věnovat módě. Móda mě o úsměv připravila! Tuhle osobu jsem vlastně vytvořila. A neříkám, že to tedy nejsem já skutečná, ale nemyslím, že jsem to já celá. Je to brnění, které se v obraně objevilo," přiznala (více zde).

Beckhamová má hned několik důvodů k radosti. Daří se jí coby návrhářce a její manžel s ní a rodinou tráví více času. Po krátkém angažmá v týmu Paris St. Germain se rozhodl ukončit kariéru předního světového hráče a odejít ze zeleného trávníku.

"Děti i já jsme nesmírně pyšní na Davida, byla to pro nás úžasná cesta, během níž jsme ho posledních patnáct let sledovali hrát v klubech po celém světě," prohlásila Victoria v květnu.

"Nebylo to jednoduché rozhodnutí a pro mě a děti to bude vždy úžasný sportovec a oddaný manžel a otec. Je a vždy zůstane skutečným vyslancem sportu, není jen inspirací pro mě a naše děti, ale také pro miliony lidí po celém světě. Všichni jsme nadšení z toho, co nám život připraví za další kapitolu života a jaká dobrodružství jako rodina zažijeme," dodala.

S manželem mají spolu čtrnáctiletého Brooklyna, desetiletého Romea, osmiletého Cruze a Harper, která v létě oslaví druhé narozeniny.