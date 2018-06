Victoria Beckhamová se stala britskou Ženou roku

Pro ocenění si v kostýmku od Karla Lagerfelda přišla manželka fotbalisty Davida Beckhama na slavnostní večer 5. června pořádaný v Londýně.

Bývalá Posh Spice si navíc odnesla ocenění jako Podnikatelka roku. „Během posledních deseti let byla Victoria Beckhamová fascinující postavou. Velmi úspěšně se sama proměnila z pop star na oddanou manželku a matku a pak na úspěšnou návrhářku a byznysmenku. Udává směr moderní ženě, úspěšně balancující mezi prací a domácností, a je vzorem ve smyslu dosažení těchto cílů,“ uvedla šéfredaktorka magazínu Jo Elvinová.

„Necítím potřebu být slavná více, ale sláva mi dala nástroje k činění toho, co skutečně miluji. Ať už jsou to parfémy, sluneční brýle, džíny – všechno si to užívám,“ prohlásila Victoria při přebírání ceny.

Rozruch způsobila již na červeném koberci, kde se objevila ve skutečně neobvyklém outfitu. Ke korzetu a kraťáskům zvolila výrazné punčochy a vysoké jehlové podpatky.

Po rozpadu Spice Girls v roce 2001 se Victoria vrhla na kariéru podnikatelky. S manželem Davidem ze sebe učinili obchodní značku s puncem hvězd mezi hvězdami. Mají vlastní řadu parfémů, Beckhamová navíc navrhuje džíny a sluneční brýle. Nemalé příjmy jí vynesly také dvě knihy: autobiografie Learning to Fly a průvodce módou a stylem – That Extra Half an Inch: Hair, Heels and Everything In Between.

Victoria má tři syny, osmiletého Brooklyna, čtyřletého Romea a dvouletého Cruze. S manželem se právě stěhují do svého nového domova v Los Angeles. Tam chce Beckhamová vtrhnout na půdu amerického showbyznysu.

Celkový seznam ocenění magazínu Glamour pro rok 2007:

Žena roku – Victoria Beckhamová

Podnikatelka roku – Victoria Beckhamová

Nováček roku Nokia – Freeman Agyemanová

Návrhářka doplňků roku – Anya Hindmarchová

Skupina roku – Girls Aloud

Autorka roku – Teri Hatcherová

Televizní osobnost roku – Charlotte Churchová

Filmová herečka roku – Sienna Millerová

Filmoví tvůrci roku – Tracey Seawardová a Christine Langanová

Mezinárodní sólová umělkyně roku –Beyoncé Knowlesová

Módní návrhářka roku – Luella Bartleyová

Britská sólová umělkyně roku – Amy Winehousová

Sportovkyně roku – Zara Phillipsová

Moderátorka roku – Fearne Cottonová

Rozhlasová osobnost roku – Sara Coxová

Komička roku – Catherine Tatová

Výjimečný výkon – Helen Mirrenová

Ocenění inspirace – Angelina Jolie

Muž roku – Eric Mabius