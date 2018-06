Victoria Beckhamová sází na módu

První z nich ji zavede do Šanghaje, kde vystoupí jako členka poroty hodnotící topmodelky, pak se přesune do Japonska, v němž představí kolekci kabelek, jež navrhla spolu se Samanthou Thavasaovou, a skončí ve Spojených státech, kde se pokusí dobýt trh džínovými sukněmi nesoucími značku VB.

A to je třicetiletá bývalá Spice Girl těhotná a svého třetího potomka přivede na svět na počátku příštího roku. A potřetí se jí vrátila šílená závislost na bezlepkových čokoládových sušenkách, takže její největší noční můrou je v tomto období pocit, že v domě není jediná sušenka. V tu chvíli pološílená Victoria posílá služebnou do obchodu a nechává si do domu přivést několik krabic. Manželka známého fotbalisty Davida Beckhama má jasno. Když začne mít nezvladatelnou chuť na biskvity, v jejím břiše se začíná vyvíjet nový život.

Ačkoliv jindy dodržuje poměrně přísný dietní program, který jí pomáhá udržet se v linii, během těhotenství se odmítá trápit. "Musí to být pro ni skutečná dovolená, protože jindy se příliš přísně hlídá," sdělila novinářům rodinná přítelkyně.

A navíc si Victoria během těhotenství ráda dopřává lahůdky z kuchyně svého muže. A David zase miluje její těhotenství proto, že se může jako kuchař vyřádit a své milované ženě vařit hromady jídla. "David miluje, když je Victorie těhotná, protože si to může užívat vařením zdravých jídel," potvrdil nejmenovaný zdroj britskému deníku The Sun.

Beckhamovým se příští rok narodí další chlapeček, ačkoli si Victorie přála holčičku. Přestože to bude zcela určitě další muž klanu Beckhamových, zpěvačka trvá na dívčím jméně Luna. "Miluju slovo luna. Vím, že je to dívčí jméno. Jsme velice šťastní, že přijde na svět chlapeček. Ale zajímá mě jen, jestli bude dítě zdravé, jinak je přece jedno, zda to bude kluk nebo holka," tvrdí matka pětiletého Brooklyna a dvouletého Romea.