Victoria Beckhamová radí, jak vypadat skvěle

Victoria v magazínu Glamour žádá ženy, aby se zaměřily na „celkový dojem“ a nabádá je, aby na oblečení přestaly konečně šetřit.

„Než bych měla ráno přemýšlet nad hromadou oblečení, co si zrovna vezmu na sebe, raději si představím, jak bych chtěla vypadat pro tu kterou příležitost. Pak dávám jednotlivé kousky dohromady, až z toho vznikne skvělý komplet. Takový postup naprosto změní váš pohled na módu,“ citoval manželku anglické fotbalové hvězdy Davida Beckhama The Independent.

Victoria především doporučuje mít ve výbavě několik slunečních brýlí a velký volný svetr, který by zakryl případné kilogramy nadváhy. Pro dosažení pokud možno co nejhubenější postavy doporučuje Victoria ženám oblékat dětské oblečení značky Gap vyráběné v Japonsku. „Japonci mají všechno v prťavých velikostech. Nakupuji tam dětské svetry, které jsou na vás pak úžasně upnuté, navíc jsou inspirované sedmdesátými léty, což teď frčí,“ dodává někdejší členka Spice Girls.

A jaké je tedy Victoriino „módní desatero“? Zaměřte se na celkový dojem, vraťte se do padesátých let, nakupujte hlavně v Japonsku a New Yorku, při kilech navíc noste svetry Stelly McCartneyové, vybírejte správně kabelky, boty a sluneční brýle, investujte do nestárnoucí klasiky, nebojte se strčit tričko do džínů, oblékejte se duší, dejte na radu přátel a hlavně dopřejte volnost své představivosti.

Mezi nejoblíbenější návrháře Beckhamové, která navrhla vlastní řadu džínů „VB“, patří Alexander McQueen, Vivienne Westwoodová, Dolce a Gabbana a Christian Dior.