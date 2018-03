Beckhamová popsala, jak pečuje o pleť. Kosmetika ji vyjde na 33 tisíc

Bývalá Posh Spice jí každý den stejné jídlo, konkrétně lososa. Ten prospívá její pleti a je vhodný i pro udržení štíhlé postavy. Každý den také dvě hodiny cvičí.



Pro krásu umí i trpět. I přes zranění nohy, kvůli němuž musí chodit o berlích, si neváhá obout vysoké podpatky.

Victoria Beckhamová nosí podpatky i s berlemi

„Když jsem byla mladší, měla jsem špatnou pleť. Neustále jsem zakrývala tečky a další nedokonalosti. Tím už se naštěstí nemusím zabývat,“ popsala v rozhovoru pro Into The Gloss, jak se stará o svou pleť a vlasy.



Pleť si nejdřív vyčistí od make-upu ubrousky, potom použije čisticí vody. Pokračuje hydratační 3D maskou, přejede obličej masážním válečkem a nanese jemné pleťové mléko.



Pak začíná s líčením. Používá hlavně kosmetiku, kterou sama navrhla pro značku Estée Lauder. Především zlatý make-up, který nanáší na celý obličej a když má odhalený dekolt, smíchá make-up s hydratačním mlékem a nanese ho i na klíční kosti.

Na tělo používá hustý hydratační krém, který míchá s kokosovým olejem, když je zrovna opálená. „Používám ten na vaření. Smíchám to a nanesu na celé tělo. Myslím, že některým lidem vadí ta mastnota, ale pomáhá to udržet barvu. A než vyjdu ven, mám pocit, že se to vsáklo,“ popisuje bývalá členka Spice Girls.

Na vlasy jí smí sáhnout jen její osobní kadeřník v Los Angeles a netroufne si je barvit sama. Denně tedy používá jen šampón a kondicionér.

Magazín People spočítal podle konkrétních produktů, které Beckhamová zmínila, že nakoupit je všechny najednou vyjde v přepočtu na téměř 33 tisíc korun.