Beckhamová cvičí každý den, na pleť používá kyslíkové masky

Vicotria Beckhamová vše pečlivě plánuje a každý den cvičí. Nikdy nehřeší v jídle. Manželka fotbalisty Davida Beckhama jí výhradně zeleninu, syrovou či vařenou v páře, a k tomu si dopřává velké množství kvalitních mořských ryb. Připravených opět nejčastěji v páře.

O pleť pečuje ve spolupráci s dermatologem Haroldem Lancerem, který vyvinul techniku speciálních zábalů, které dodávají pleti kyslík. Proto jim říká „oxidové masky“. Beckhamová přiznala, že i manžel používá její kosmetiku.

„Spoléhám zcela na výrobky doktora Lancera. Je to dermatolog, jehož jsem potkala v Los Angeles. Začala jsem tam chodit na jeho kyslíkové zábaly a už jsem se k ničemu jinému nevrátila. Nepoužívám jinou kosmetiku než jeho,“ řekla návrhářka pro magazín Elle.

„Pečuji o pleť docela jednoduše, začnu kvalitním peelingem, pak pokračuji slupovací čistící maskou, pak použiji výživný krém, který navíc nádherně zvlhčuje. Dělám to dvakrát denně, a myslím, že je velmi důležité pít hodně vody a co nejvíce spát. Ale když máte čtyři děti, snadněji se to řekne, než udělá,“ prohlásila.

Beckhamová následuje předpis doktora Lancera, který ho nedávno představil magazínu Femail. „Předepisuji všem ženám Lancerovu metodu tří kroků. Čištění, peeling, výživa. Doporučuji to všem svým pacientům bez ohledu na to, jak drahou kosmetiku používají,“ prohlásil Lancer, který pečuje třeba také o Kim Kardashianovou.



Nedávno Beckhamová předvedla svůj první obchod s módou: