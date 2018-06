Beckhamová skončila po party s mokrým rozkrokem, prý ji polili

Beckhamová byla na party s manželem Davidem (40) a nejstarším synem Brooklynem (16). Nechyběli hvězdní hosté jako například Naomi Campbellová, Ellie Gouldingová nebo Noel Gallagher.

Když Victoria s Davidem odcházeli, nešlo si nevšimnout fleku na tmavých džínách návrhářky. Manželé rychle nastoupili do auta a pak se k nim přidal i Brooklyn. Novináři mokrý incident připsali tomu, že Beckhamová nejspíš trochu přebrala a nestihla doběhnout na toaletu. Pár hodin po zveřejnění fotografií v médiích ale její mluvčí přispěchal s jiným vysvětlením.

„Bylo to to nejnešťastnější místo na rozlití nápoje, když Victoria seděla. Naštěstí to nepokazilo fantastický večer,“ prohlásil.

Beckhamová však nemá moc důvodů ke smutku. Kromě vydařené oslavy roku fungování jejího obchodu ji může těšit fakt, že rodina Beckhamových má hodnotu v přepočtu 18,5 miliardy korun, jak napsal britský list Independent. Vydělávají reklamy s Davidem, módní značka Victorie a svůj podíl na rodinném výdělku mají i jejich synové Brooklyn, Romeo a Cruz. Starší chlapci jsou hvězdami reklamních kampaní.

