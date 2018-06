Páté dítě nechci, úkol jsem splnila, říká čtyřnásobná matka Beckhamová

„Mám pocit, že jsem svůj úkol splnila,“ cituje návrhářku britský list Daily Mail.

Victoria a David Beckhamovi mají syny Brooklyna (16), Romea (12), Cruze (10) a dceru Harper (3). Nejstarší dva kluci se věnují modelingu a všichni tři hrají fotbal. Ten se dokonce zalíbil i malé Harper.

„Harper má ráda fotbal. Je to jako by mi vrazili dýku do srdce. Ačkoliv je holčička, chová se také jako kluk,“ žertovala Beckhamová.

Narození vytoužené dcery bylo prý pro ni milé překvapení. Skoro celou dobu těhotenství si totiž myslela, že bude mít čtvrtého syna.

„Když jsem nejdřív viděla ultrazvuk, říkala jsem, že budu mít dalšího kluka. Byla jsem tak ráda, že jsem těhotná, že ať už by byla Harper kluk nebo holka, cítila jsem se požehnaná,“ dodala s tím, že lékaři jí řekli, že bude mít dceru krátce před porodem.

Návrhářka prozradila, že místo plánování dalšího potomka, chce nyní rozvíjet svůj byznys. Kromě dámské módy má v plánu navrhovat i dětské oblečení, boty a módu pro pány.

„Myslím, že člověk potřebuje opravdu velký sen,“ řekla rodačka z města Harlow v anglickém hrabství Essex, která na své mládí tam nerada vzpomíná. „Ráda bych zapomněla na chvíle v Essexu. Není to moc pěkné místo.“