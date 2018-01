Beckhamová se svou módní značkou prodělala čtvrt miliardy korun

14:44 , aktualizováno 14:44

Victoria Beckhamová (43) se dokázala ve světě vysoké módy prosadit a přehlídky ji zařazují na týdnech módy v Londýně i New Yorku. To ale neznamená, že je to byznys výdělečný. Navzdory finanční injekci od manžela Davida (42) totiž v roce 2016 prodělala doslova i kalhoty, které sama šije.